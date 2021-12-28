Goji Studios全線結業　4分店月租支出480萬　近萬名會員才夠交租

連鎖健身中心Goji Studios 昨晚（27日）宣布全線結業，並指結業原因是政府收緊限聚令，以及市場「不現實」的租金，加重營運負擔。據了解，Goji Studios 結業前仍有4間分店，每月租金支出合共約480萬元，若以其套餐課程每月費用約500元計，需要有多達9,600名會員，才僅夠支付一個月租金，尚未計及人工及器材保養等。而上述分店所處的舖位，已被重新推出市場招租，個別叫租提價17%。

中環舖址業主即提價17%招租

據代理資料，Goji Studios 結業前最貴租的分店，為中環皇后大道中138號威享大廈的地下至二樓，為合共三層的巨舖，面積約22,833平方呎，Goji Studios 在2020年1月以每月約171萬元承租，租約期至2024年10月，即租約期尚餘接近三年。據了解，業主已重新將舖位放租，叫租約200萬元，提價17%。

↓↓Goji Studios中環皇后大道中分店↓↓

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九龍灣、灣仔、旺角店月租均逾百萬

至於其餘三間分店的租金水平相若，大約100萬元水平。其中，九龍灣宏照道38號MegaBox 18樓分店，涉及樓面約65,569平方呎，更設有泳池，由Goji Studios在2020年2月開始以每月約100萬元承租。消息指，此MegaBox分店舖位正在市場放租，叫租約100萬元。

餘下兩間分店包括灣仔柯布連道9至13號建利大廈地下、一樓及二樓，涉及約20,350平方呎，由Goji Studios在2017年8月承租，月租約109萬元；旺角彌敦道639號雅蘭中心一期5樓至6樓，涉及約35,000平方呎，則在2017年1月以每月約100萬元租用。據了解，灣仔及旺角兩舖位的業主，亦已重新將舖位推出放租，分別叫租約120萬及100萬元，未有大幅提價。

↓↓Goji Studios旺角雅蘭中心分店↓↓

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多次被入稟追租

事實上，去年年中起，Goji Studios的尖沙咀、旺角及九龍灣3間分店，已被業主10度入稟申請封租令，其位於九龍灣Megabox分店更被指欠租四個月，涉及329萬元租金。

過往Goji Studios提供不少健身課程，收費有平、有貴。以較大眾化的團體訓練課程計，一年會藉加送三個月，總收費大約7,900元，即每月收費約500餘元。若以其每月租金支出480萬元計，即要吸納至少9,600名會員才夠應付租金。