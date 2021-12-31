2022樓市展望｜汪敦敬看好樓價升5%　蔡志忠：唔通關、樓市續捱打

過去一年樓市表現反覆，利好利淡因素爭持，樓價在7月份衝破歷史高位後，即掉頭回落，持續向下。展望2022年，市場續憧憬通關、北水流入，惟同時美國有機會加息等，《香港01》找來多位地產業界人士為新一年樓市把脈。

資深投資者蔡志忠表示，2021年首三季整體樓價勁升7%至8%，但受到內房資金鏈緊張、平賣資產等一連串負面消息影響，拖低香港物業市場，第四季樓價出現回落。他預計，明年初市場亦不會有利好消息出現，加上港府遲遲未能完全通關，料明年首季樓市繼續「捱打」，市況偏軟。

蔡志忠：半新樓「10間有7至8間都要輸」

不過，他認為，內房的惡劣情況不會一直持續，料內地政府經過首季低潮後，明年第二季有機會推出救市措施，帶動市況，同時料利好香港樓市，估計明年全年計樓價依然有機會上升3％至4%。

近年不少半新盤轉手均需要蝕讓，蔡志忠認為，近三至五年買入的新樓「揀錯咗就要輸，如果計埋使費，10間有7至8間都要輸」，他預料此情況有機會繼續出現，「有啲豪宅買入嚟5,000萬，賣出去又5,000萬，表面冇平過，但有啲業主係要畀15%稅、有啲公司客畀30%稅，蝕使費情況好普遍。」

汪敦敬：明年樓價升幅不可能少於5%

至於祥益地產創辦人兼總裁汪敦敬則表示，對明年樓市走勢相當樂觀，看好整體樓價可升5％至10%。他認為，現時樓市並沒有泡沫，加上過去兩年受社會事件及疫情影響，估計不少市民已累積一定購買力，他舉例指，「𠵱大時大節餐廳訂枱係爆滿，訂位係相當難，反映市民手上資金充裕。」他相信只要有好消息推出，便會刺激樓價向上。

汪敦敬又認為，目前市場處於二元化經濟，未有資產的人士，目前仍處於儲蓄階段；但有資產的市民擁有相當強勁的購買力，足夠支撐樓市，他認為明年樓價升幅不可能少於5%。

陳永傑：港未必跟隨加息

至於中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，即使美國2022年進入加息周期，香港亦未必跟隨，預期香港將繼續維持於歷史低位的低息環境，實質按揭利率將維持於2厘以下。隨著疫情穩定，通關有望，陳永傑預料，2022年上半年私人住宅樓價升幅可逾6%。

成交量方面，陳永傑認為，一手發展商繼續把握剛需市場，盡推項目，料2022年一手成交宗數有望達兩萬宗，有望創三年新高，成交金額有望突破2,800億元。二手成交量可達5.6萬宗，成交金額可望達5,500億元。