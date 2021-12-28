2021樓市回顧｜舖王鄧成波離世　內房連環賣資產　柏傲莊拆卸重建

2021年香港樓市發生多宗大事件，除樓價再度衝破歷史新高外，一手樓花按揭風波、新盤拆卸重建等，你又最記得邊一件事？

發展商谷針 打疫苗送凱滙單位

信和集團黃廷方慈善基金及華人置業集團在2021年6月推出打疫苗抽獎活動，鼓勵市民接種疫苗。凡持有有效香港永久性居民身份證的香港永久居民，或持有有效香港居民身份證的香港非永久居民，於2021年9月1日或之前於在港完成接種兩劑新冠疫苗，均可參加抽獎。

終極大獎為一伙觀塘凱滙第二期3座47樓D單位，實用面積449平方呎一房，價值約1,080萬元，參加抽獎登記人數逾250萬，得獎者為一名35歲廚師。及後發展商9月加碼多推一間凱滙單位抽獎，目標在11月底前接種疫苗人數達500萬人，惟未能達標。

「舖王」鄧成波離世 百億沽貨名單流出

有「舖王」之稱的資深投資者鄧成波，在2021年5月中旬突然離世，享年88歲。人稱「波叔」的鄧成波，由電燈學徒至炒賣樓花，於地產界縱橫四十多年，一手建立其700億元物業王國，涉足範疇極廣，包括工廈、舖位、住宅地盤等。

參考鄧成波家族於2016、2017年開始密密掃貨，斥資至少260億元買入逾40項工商舖、酒店及商住舊樓地盤等。惟及至2019年底開始，卻轉為不斷沽貨，即使「蝕讓」亦照賣。而在鄧成波離世後數天，市場更即流出一張市值逾百億元的「放盤名單」，直至今年11月，該家族沽貨的消息仍未停止，單計2021年5月至10月短短五個月已累沽105億元物業。

Q房網總部停止運作 獲世紀21出手打救

地產代理行業競爭激烈，因贊助電視劇《大叔的愛》而知名度大增的Q房網，2021年9月30日公布將香港市場改以特許經營店模式運作，由前線員工自行組建公司繼續營運部分門店，其銅鑼灣的香港總部及後勤支援服務則於10月29日後停止運作。

及至10月中，「白武士」出現，世紀21香港公布與Q房網的前員工達成協議，接手其部分分行及團隊，並成立「世紀21 Q動力」，即世紀21的特許經營商，擬投資約2,000萬元作擴充，攻豪宅市場。至於前Q房網香港董事總經理楊永健，則出任世紀21 Q動力總經理一職。原本Q房網的約500名員工，約半數加入世紀21 Q動力。

柏傲莊拆卸重建 新世界銀彈「補飛」

新世界（0017）及港鐵（0066）大圍站上蓋物業柏傲莊第三期（第1座及第8座），因牆身底座混凝土檢測未達要求，2021年7月份宣布拆卸重建，受影響的住戶涉845戶，為本港開埠以來首宗在建中的私樓需要「推倒重來」。發展商即向受影響的買家「補飛」，推出四大賠償方案，買家最多可獲額外津貼連利息補償逾110萬元，即使取消交易亦可獲賠償。

12月底，屋宇署再公布，柏傲莊第一期（第2座及第3座）有極少部分樣本（約5%）的混凝土強度低於屋宇署批准圖則的指明等級強度，並批准進行加固工程。至今，柏傲莊 I 已錄逾百宗終止買賣合約個案。項目預計關鍵日期為2022年9月。

何文田傲玟罕有被取消預售樓花

2021年新盤罕有事件之一，可數到高銀金融（0530）主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟，於2021年8月27日被取消預售文件，涉及住宅單位數目為379伙，料為歷來首宗被取消預售樓花的個案，意味項目在進入現樓階段前，也不可進行樓花銷售。

內房現債務危機 賣產套現、被追討佣金

2021年多家內房傳出債務問題，除要放售在港資產套現，旗下港樓盤又出現「包按」問題，個別無法如期支付港地產代理之佣金，被入稟追討。

其中，中國恒大（3333）2021年6月份傳出旗下財務公司「包按」出現問題，旗下屯門新盤恆大‧珺瓏灣 II 的部分買家轉往其他銀行及財務公司「上會」被拒受理樓花按揭申請，最終約百名買家放棄採用發展商90%一按安排。項目又因未獲批滿意紙，延期交樓一個多月。10月份，恒大又把長沙灣恆大‧睿峰全數權益，轉讓予合作伙伴鼎珮集團（VMS）。上述兩盤曾出現拖欠佣金問題，被四大地產代理入稟追討逾億元佣金。

另外，世茂集團（0813）則要賣產，如12月中以20.9億元售出所持有的西南九龍維港滙項目22.5%權益、連28.6億元銷售貸款予3個合作夥伙；中國奧園（3883）則以9億元沽出西半山羅便臣道一籃子物業，虧損約1.77億元；至於佳兆業（1638）持有的屯門青山灣住宅官地，據報由有玩具大王的蔡志明斥資近38億元接手。

恒地508億奪中環商業地 歷來地價新高

2021年政府官地再刷新有史以來最貴紀錄，部署招標多時的中環新海濱3號商業地王，早於2020年12月18日起招標，採用「雙信封制」，招標期長達半年，並在2021年6月18日截標，接獲6份標書，參與者全是本地「大孖沙」，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地，信置（0083）則夥拍招商局置地（0978）及鷹君集團（0041）合組財團，另港鐵（0066）夥九龍倉置業及華懋集團合組財團競投入標。

地王於2021年11月以508億元批出，由恒地（0012）獨資投得，打破歷來賣皮表的地價紀錄，每呎樓面地價31,462元，屬市場預期之內。恒地在出價及項目設計上均取得「100分」。

樓價指數再破歷史高位 其後一直向下

在反修例事件及疫情下，本港樓價高位徘徊，至2021年7月終再度破頂，差估署私樓樓價指數7月報397.7點，較2019年5月份的歷史高位396.9點，再高出0.2%。不過，數字在8月份即回落，報397.1點，終止連續七個月的升勢，9月份按月跌幅更擴大至0.4%，10月再跌0.85%。然而，今年首十個月計，私樓樓價指數仍累升3.92%。

億京財團100億收購九展 2021年最大額買賣

今年工商舖市場錄得矚目成交，由合和實業持有九龍灣國際展貿中心（九展），在2021年6月份以約100億元易手，由億京發展牽頭財團買入，成今年全港最大額的單一工商舖成交個案。億京發展集團主席余卓兒當時透露，該集團佔項目七成權益，預計把九展重建為地標式甲級商廈，總投資額約200億元。

九展地盤面積約23.98萬平方呎，目前總樓面面積約177.5萬平方呎，為包含表演場地、會議展覽、食肆、寫字樓、商業及停車場的綜合式物業，ViuTV的錄影廠亦是位於九展內。