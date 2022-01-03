公司客2.3億購何文田特色戶　啃7000萬辣稅　夠買10伙元朗新盤

信置（0083）與中電（0002）合作發展的何文田豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，上月初錄得一宗矚目大額成交，有天台特色戶以逾2.3億元沽出，成交呎價高達7萬元。據最新資料，新買家為公司客，是次入市需繳付高達30%的辣招稅，涉及金額近7,000萬元，單計稅款已足夠購入10個元朗站新盤The YOHO Hub一房單位。

計及辣稅成本 每呎價值9.1萬

上述成交為ST. GEORGE'S MANSIONS 3座23樓A單位，實用面積3,325平方呎，四套房間隔，連267平方呎露台及2,938平方呎天台，並設私人電梯大堂，成交價2.328億元，呎價70,015元。是次成交包括3個車位。

資料顯示，新買家以公司名義入市，因此需要支付高達樓價30%的稅款，涉及約6,984萬元，為近月較大額的連辣招稅買賣。假若把辣稅成本計入呎價之中，此豪宅的每呎成本高達91,020元。

若參考近期開售的元朗站新盤The YOHO Hub，最平的一房單位折實售價約685萬元計，上述成交涉及的辣招稅項已足夠買入10間一房單位。

ST. GEORGE'S MANSIONS位於嘉道理道24A號，由三座住宅大樓組成 ，提供175個分層住宅，涵蓋兩房至五房戶型。項目前身為中電亞皆老街總部的一部份，現只保留特色鐘樓作保育，其餘部份建為住宅。

項目至今售出11伙，成交價由8,600萬至2.6億元，當中佔4伙為特色戶，合共套現逾16億元。