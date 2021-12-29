高官買樓｜陳肇始1780萬買碧瑤灣海景兩房　啃15%辣稅

再有高官入市買樓。食物及衞生局局長陳肇始新近斥資1,780萬元，買入薄扶林碧瑤灣一個兩房單位。由於陳肇始在港已持有其他住宅物業，是次入市需要繳付高達15%的辣招稅。

資料顯示，上述單位為碧瑤灣19座高層A室，在11月中以1,780萬元易手，新買家為陳肇始（CHAN SIU CHEE SOPHIA），名字與食物及衞生局局長相同。上述單位實用面積906平方呎，兩房間隔，享有開揚海景，成交呎價19,647元。

值得留意，陳肇始申報在本港及外國持有多個物業，是次買入碧瑤灣單位需要支付高達樓價15%的辣招稅，涉及267萬元。至於單位原業主2014年購入價為1,325萬元，是次易手帳面升值455萬元。

港大醫學院院長梁卓偉3938萬買碧瑤灣二千呎大宅 較估值高一成

事實上，碧瑤灣一直為高官名人鍾愛的老牌豪宅屋苑，如曾任職香港大學醫學院院長、食物及衞生局前副局長的梁卓偉，在今年3月份，以首置名義斥資3,938萬元買入薄扶林碧瑤灣43座低層戶連一個車位。單位實用面積2,079平方呎，採四房間隔，成交呎價18,942元。

此外，「幫港出聲」召集人周融，則在4月初斥資1,750萬元購入碧瑤灣一個高層單位。該單位實用面積976平方呎，兩房間隔，成交呎價17,930元。