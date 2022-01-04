麒豐資本拓新戰線　擬收購港島舊樓地盤建豪宅

莎莎（0178）太子爺郭浩泉等人組成的房地產基金麒豐資本，旗下新蒲崗活化工廈東傲開售約一個月，至今累售100個單位，以樓面計，佔全幢大廈約50%，套現金額逾15億元。基金指，除工商物業外，現正收購港島豪宅地段舊樓地盤，開拓集團首個住宅項目。

活化工廈東傲累售五成

麒豐資本創辦合夥人暨投資總監洪英偉指，東傲最大手成交個案為19層全層，面積約12,529平方呎，獲投資者以約1.4億元買入，至於最高呎價為17樓一個連露台單位，成交呎價約1.26萬元。

今年第四季推售鴻圖道新式工廈

洪英偉認為，目前整體工商舖買賣氣氛薄弱，但新蒲崗區內供應短缺，加上享啟德潛力，故東傲餘下待售單位已加價3％至5%。項目面積約7,800平方呎的地廠，短期將推售，暫未有意向價。

至於集團其他項目 ，洪英偉表示，今年第四季將會推出觀塘鴻圖道33號新式工廈，涉及逾100個單位，提供近20萬平方呎，投資額約12億元；另同區鴻圖道32號甲廈項目，已完成補地價，預計在2023年底推出，項目涉逾20萬平方呎，投資額23億元。

↓↓東傲示範單位↓↓

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港島舊樓地盤洽至尾聲

此外，洪英偉又指，集團正洽購一個港島豪宅地段舊樓重建項目，預計一個月內有新公布，若成功買入，將成為集團首個住宅盤。他認為，近年豪宅呎價屢創新高，認為投資此類豪宅地有一定防守性，未來將繼續物色10億元以下的住宅地盤，又指集團希望每年至少收購一個投資額25億元或以下的項目。

發展商今日（4日）開放東傲的售樓廠及兩個示範單位，予傳媒參觀，其中一個參照18樓2室，面積738平方呎；另一個則為15樓7室，面積1,081平方呎。洪英偉透露，整個售樓廠斥資高達3,000萬元裝修。