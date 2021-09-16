麒豐資本「頭炮盤」新蒲崗活化工廈下月拆售　入場費低於800萬

莎莎太子爺郭浩泉等人組成的房地產基金麒豐資本，最快下月拆售新蒲崗全新活化工廈東傲（HORIZON EAST），為基金首個重建發展項目，預計入場費低於800萬元。

麒豐資本創辦合夥人暨投資總監洪英偉指，新蒲崗東傲為基金與博老榕家族旗下廣興置業集團合作發展，各佔項目一半業權。大廈位於七寶街1號，樓高24層，提供193個單位，可銷售樓面約28萬平方呎，單位面積由700至2,900平方呎不等，而全層樓面則由1萬至1.5萬平方呎。

東傲預計未來一至兩個月分階段推出拆售，先讓購買全層的大手客優先認購，至於大廈的命名權亦可供出售。洪英偉預料，項目的投資者及用家各佔七成及三成。

明年下半年落成 總投資額23億

對於項目的定價，洪英偉指，由於同區多年來未有相關供應，將會參考整個東九龍的工商廈成交水平，並於觀塘設置兩個示範單位，預計在明年下半年落成。整個項目連同地價計算，總投資額約23億元，若全幢所有單位沽出，料有望套現約30億元。

洪英偉又表示，不排除保留一半樓面作收租用途。他又指有共享工作空間（Co-working Space）查詢東傲的租務情況，有意洽租約6萬至7萬平方呎樓面。

翻查資料，東傲前身為工廠大廈，由麒豐資本在2018年以約12億元向興勝創建（0896）購入，並向城規會申請活化，重建為新式工廈。

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郭浩泉：預計成交價「企得硬」

至於麒豐資本創辦人之一、莎莎國際（00178）太子爺郭浩泉表示，新蒲崗未來有前景，由於區內供應較觀塘區少，預計成交價可以「企得硬」。他又認為，啟德住宅區一帶已有明確發展方向，始終需要商業配套支持全區發展。

郭浩泉指，雖然過去一年市場甚少工商新盤物業推出拆售，但全幢物業卻相當暢旺，吸引不少資深投資者入市，同時也證明市場資金充裕。

正尋找住宅地皮 傾向自行發展

至於麒豐資本的其他項目，郭氏指，現時會主力處理新蒲崗東傲的銷售，而在觀塘的鴻圖道32號商廈項目及鴻圖道33號新式工廈，前者已完成補地價，惟兩盤暫時未有銷售部署。

郭浩泉又指，基金除了關注工商物業市場外，目前正尋找投資住宅地皮的機會，目標為地盤面積逾4,000至5,000平方呎的地皮，又指「愈大愈好」，買入地皮傾向自行興建發展。