谷德昭6200萬沽九龍塘花園豪宅　勁賺1.6倍

市場再錄名人沽貨。市場消息透露，去年拍攝綜藝節目《納米無明火》、向觀眾介紹不同納米樓的導演谷德昭，新近以約6,200萬元沽出持有約十四年的九龍塘花園豪宅，大賺逾3,800萬元。

2016年曾叫價8800萬放售

據區內代理消息，上述單位為九龍塘花園地下連花園特色戶，實用面積2,154平方呎，設2,458平方呎花園，最新成交價約6,200萬元，成交呎價約28,784元。據了解，該豪宅一直由業主自用，曾於2013年推出放盤，當叫價6,500萬元，至2016年更調高至8,800萬元，不過近年又再下調意向價。

資料顯示，上述特色戶由谷達有限公司（Kudos Company Limited ）持有，公司董事包括谷德昭及其姊谷少芳，物業於2007年2月以2,360萬元買入，是次易手帳面升值約1.62倍或3,840萬元。

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谷德昭兩度沽貨套現7390萬

參考上月屋苑錄得的同類個案，同為地下連花園特色戶，實用面積1,871平方呎，連2,362平方呎花園，成交價5,500萬元，呎價29,396元，反映是次谷德昭屬市價沽貨。

事實上，谷德昭近年不乏沽貨舉動，如2019年初他以約1,190萬元沽出何文田嘉樂園頂層連天台單位，實用面積714平方呎，持貨十七年帳面大賺3.1倍。合計兩次沽貨，累積套現金額7,390萬元。

谷德昭胞姊渣甸山千呎大宅6萬租出 呎租不足40元 回報僅1.8厘

谷德昭胞姊谷薇麗近年則以入市為主，包括2020年透過首置名義以4,100萬元買入渣甸山嘉雲臺7座低層單位，實用面積1,507平方呎，三房套間隔連車位。單位在2021年初以每月6萬元租出，呎租不足40元。