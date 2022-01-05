研引入漸進式按揭　莊錦輝：買家要做好預算　十年後供款或大增

特首林鄭月娥透露，基於「置業為主導」的房策理念，將在資助出售房屋（居屋及綠置居）按揭成數上研究引入「漸進式按揭」，港人只需以樓價一半首期及供款便能上車。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指，本港樓價一直居高不下，市民難以負擔龐大供樓開支，「漸進式按揭」機制將進一步減少資助房屋買家的首期與每月供款支出，有助置業上車。不過，新建議下物業成交十年後，是需要一次過或漸進式分階段承造餘下一半樓價按揭，買家要做好預算，十年後供款額會增加不少。

另外，「漸進式按揭」屬創新的按揭模式，實際操作未有清晰藍圖，當中仍有其需要注意的細節需要斟酌。

而中原按揭董事總經理王美鳳認為，不少上車人士在置業初期負擔較重，包括供樓、裝修、雜費及生活上開支等，首期減半及漸進式供款有助買家減輕負擔，讓置業初期的流動資金較為充裕。

王美鳳指，建議下，除置業頭十年大為減輕一半月供負擔外，由於買家在首十年只需承造一半按揭金額，本金減少一半，涉及之利息亦大為減少，故此，即使按揭年期由二十五年延至三十年，以及由第十一年起之二十年支付餘額及供款回復正常，累計全期利息亦不會大為增加。

而由第十一年起之每月供款亦只是較原本二十五年期之按揭增加一成以內。此外，用家實際上亦可在十年後因應自己的累積儲蓄或收入增加而作出部分還款，有助於減低整體利息開支。