私樓限呎︱代理料納米單位奇貨可居　按揭業界：或影響銀行取態

發展局局長黃偉綸今（30日）公布，將在賣地條款加入單位面積下限，並以下一季度推出的屯門大欖官地作為首個「試點」，單位面積至少280平方呎，星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，此舉或會影響銀行對於現有低於280平方呎住宅單位的按揭申請取態，估計各大銀行未來將緊密商討，他建議，有意物色納米單位的買家可先作觀望，不宜急於入市。

莊錦輝表示，現時市場不乏300平方呎以下的納米盤，由於門檻較低，因而有價有市，但個別銀行一直對於中小型發展商的納米盤的即供樓花按揭，持保守態度，甚至設立限額制，導致準買家申請按揭存困難。不過，他認為，有關政策杜絕市場再推出新的納米盤，對樓市健康發展影響正面。

供應大減 納米樓樓價有望跑贏大市？

莊錦輝又指，私樓設面積下限，日後或成為新常態，估計未來400萬元以下、面積280平方呎以下的新樓供應將會大幅減少，供應斷層下，此類型物業有機會跑贏大市。

至於中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，設單位面積下限，將令現有的「納米樓」單位奇貨可居，刺激細單位樓價上升。他指，今年40個推出的一手新盤中，佔26個提供280平方呎以下單位，當中市區佔約17個，可見此類型單位集中於市區，目標客源主要是單身一族及商旅客戶。

他預料，措施實施後將令上車成本增加，買家將要預備更多資金入市，市區500萬元以內的一手單位將買少見少。