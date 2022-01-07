內房同創集團九龍塘禮著上載樓書　提供兩幢逾5000呎洋房

內房同創集團在港首個住宅項目九龍塘禮著，今日（7日）上載樓書至一手銷售資訊網。項目提供兩幢實用面積5,183平方呎的洋房。

據樓書資料，兩幢洋房分別1號洋房及2號洋房，實用面積同為5,183平方呎，兩幢洋房均提供近千呎花園、天台逾1,400平方呎，以及庭院逾180平方呎。

對於項目推售步伐，同創（香港）控股項目總監胡俊豪回覆《香港01》表示，暫時未有確實推售時間表，若有新消息盡快公布。早前發展商表示，該項目暫未有意向價，但會參考區內一手、二手成交，如筆架山緹山等。

內房同創「頭炮盤」 九龍塘禮著逾5000呎洋房今曝光

發展商在去年11月已率先開放現樓連裝修洋房予傳媒參觀。當時開放的2號洋房花了一年時間進行裝修，裝修費高達3,000萬元，洋房樓高3層，全幢實用面積約5,183平方呎，地下大廳樓底達4.5米，大廳外連私人泳池。1樓為寢區部分，設有3間套房及一個多用途套房，同時設有一個偏廳，可供住戶作閱讀及遊戲區。套房則設有衣帽間、特大浴室及書房。

位於頂層屬全層套房，面積約1,000平方呎，設有特大男女主人衣帽間、書房及浴室等。此外，屋內設置升降機，可由地下大廳直往天台，天台設計成全層空中花園，面積約1,000平方呎。

【禮著現樓洋房直撃】