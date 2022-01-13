九倉山頂文輝道地王獲批則　准建4幢最高12層豪宅

據屋宇署最新資料，11月份合共批出33份建築圖則，其中最矚目為九倉（0004）旗下山頂文輝道第2至8號住宅地，該項目將擬興建四幢樓高11層至12層的分層住宅，另設一層地庫，共提供25.93萬平方呎樓面。

九倉在2020年12月以120億元投得上述文輝道地皮，地皮每呎樓面地價為46,272元，創下當時住宅官地呎價最貴紀錄，當時估計可提供240伙。

中海跑道區新盤 准建兩幢分層住宅

至於九龍區方面，啟德區亦有大型住宅項目獲批圖則，中國海外（0688）旗下啟德跑道區4E區1號地盤，獲批建兩幢樓高24層至25層的分層住宅，設於兩層基座商場之上，另有一幢6層高的低座物業，涉及共約31.65萬平方呎，同時設有非住宅樓面共約1.2萬平方呎。

恒地紅磡兩地盤獲批圖則

此外，屋宇署同時批出多個位於市區的重建項目，包括恒地（0012）紅磡黃埔街1至21號、必嘉街80至86號地盤，將建一座樓高22層商住物業，住宅及商業樓面分別約15.7萬及2.96萬平方呎；同區機利士南路2至28號、必嘉街76至78號地盤，獲批建兩座樓高22層的商住物業，設有4層基座及兩層地庫的，住宅樓面17.66萬平方呎住宅，商業樓面佔3.5萬平方呎。