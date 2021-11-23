利嘉閣：9月私樓動工量僅1伙　近七個月最少

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，據屋宇署最新資料，9月份只有一個私人住宅項目動工，涉及單位只有一伙，較8月份的5,991伙大跌99.98%，創自今年3月以來的七個月最少。該一伙來自西貢大網仔項目。

不過，今年首三季累計私樓動工量達10,578伙，較去年同期的6,348伙大增67%，屬自2018年以來四年同期最多。

按地區劃分，首三季以新界區的動工單位數量最多，涉及5個項目、合共7,291伙，佔整體比例約68.9%；九龍區共有8個私樓項目動工，單位數量3,110伙，佔整體比率約29.4%；港島區則有6個項目、合共177個單位動工，佔整體比例約1.7%。

錦上路、天榮站項目可隨時施工

陳海潮稱，仍有不少項目可望於年內陸續開展，當中部分大型項目早前已獲屋宇署批准動工並可隨時施工，包括錦上路站第一期物業發展（2,200伙）、啟德4A區2號地盤（2,062伙）、天水圍33區天榮站（1,976伙）等。

首三季落成量11169伙 落後預期

至於落成量方面，9月份全港共有9個項目，涉及603個私人住宅單位落成，較8月份508伙增加19%。另外，今年首三季合共有43個項目、涉及11,169伙私宅落成，較去年同期的13,688伙按年減少18%，同時佔差估署全年預測的18,230伙約61%，進度落後於預期。