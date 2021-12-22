10月批出13份建築圖則　鴉蘭街9號獲批建23層高青年旅舍

屋宇署公布，10月份批出13份建築圖則，當中8項住宅及商住發展、1項商業發展、1項工廠及工業發展，以及3項社區服務發展。其中，最具規模為恒地（0012）持有的土瓜灣道68A至76B號、落山道58至76號、下鄉道14至20號重建項目，獲批建一幢設有3層基座及2層地庫之上的27層高商住大廈，總樓面約382,210平方呎，當中住宅部分佔318,509平方呎。

而深水埗則有兩項重建項目獲批建築圖則，包括萬科香港旗下醫局街221至233號地盤，獲批建一幢設有4層基座、樓高20層的商住大廈，總樓面約62,585平方呎，住宅部分佔55,632平方呎。

深水埗兩重建地盤獲批圖則

至於另一項為新暉投資發展旗下深水埗醫局街134至142A號地盤，該項目於本月13日透過強拍統一業權，准建一幢設有4層基座的21層高商住大廈，總樓面56,463平方呎，當中住宅部分佔49,901平方呎。

金馬倫道地盤准建25層高商廈

商業物業方面，永倫集團持有的尖沙咀金馬倫道2號至4A號地盤，獲批重建為一幢設有兩層地庫的25層高商業大廈，總樓面約70,563平方呎。該地盤位置前身為利達行，地舖位置曾由長期掛著的「租約期滿」、「執笠清貨」橫額的唱片舖節拍承租。

扶輪社鴉蘭街中心建青年旅舍

社區服務發展方面，扶輪社旗下旺角鴉蘭街9號鴉蘭街中心，則獲批興建一幢23層高的青年旅舍，總樓面約26,439平方呎，住宅部分佔21,900平方呎。

參考資料，鴉蘭街9號地盤早於2015年向城規會申請發展青年宿舍，當時計劃興建一幢22層高的青年宿舍，提供54個宿舍單位，每個單位面積約200平方呎，全部有獨立洗手間。當時宿舍計劃對象為18至30歲以下青年人，租金水平約為市值六折。

隨後在2016年調整發展方案，青年宿舍單位提升至72伙，包括54個單人及18個雙人宿舍單位。