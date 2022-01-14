恒地長沙灣映築首批68伙　折實入場費621.2萬

恒地（0012）及市建局合作的長沙灣青山道新盤映築，今日（14日）公布首批價單，提供68伙，全數為兩房單位，項目最平的入場單位為7樓D室，折實售價621.2萬元。扣除由市建局持有的2伙，首張價單有66伙由恒地銷售，實用面積322至337平方呎，66伙折實平均呎價21,379元。

恒地銷售66伙 折實均價21379元

首張價單入場單位為7樓D室，實用面積322平方呎，為兩房間隔，扣除優惠5%後，折實售價621.2萬元，呎價19,292元。至於售價最貴為28樓及29樓A室，實用面積377平方呎，折實售價845.31萬元，折實呎價22,422元。

林達民料農曆新年後現小陽春

恒地營業（一）部總經理林達民形容是次映築開價單屬「克制價」，比同區樓盤低5%，值得看高一線，至於會否加價加推，他則指樓盤有加價空間，但要視乎收飛情況。又預計有意買入該盤的買家，有三成為投資者，若以呎租55元計算，料有2至3厘回報。項目示範單位將於明天（15日）開放予公眾參觀，有機會在下周末開售。

對於新盤市場走勢，林氏指出，2021年全年一手成交量為17,200宗，按年增長約10%，認為今年樓市繼續穩健。他又表示，最近樓市出現價跌量升趨勢，形容現在是入市最佳時機，更料農曆新年過後會出現小陽春。

映築首批較兩年前弦雅、海珀貴5至8%

參考近年同區新樓盤的開價水平，佳兆業集團（1638）及宏達控股發展的長沙灣醫局街單幢盤弦雅，在2020年12月推出首批30伙，折實平均呎價19,658元，而同年9月推出的同區單幢樓海珀，為德祥地產（0199）與市建局合作發展的項目，當時首批50伙，折實平均呎價20,201元。以首批呎價比較，是次映築開價較弦雅及海珀高出8.8%及5.8%。

較兩年前低價推盤THE CAMPTON貴30%

至於在2020年5月低價推盤的萬科同區THE CAMPTON比較，首批94伙折實均價16,411元，是次映築則貴三成；而原由內房恒大（3333）及鼎珮集團（VMS）共同合作發展的長沙灣新盤恆大．睿峰（THE VERTEX），在2019年12月推出首批86伙，當時折實均價22,309元。

↓↓映築示範單位↓↓

+ 9

全盤提供337伙 戶型一房至三房

映築位於青山道233號，鄰近港鐵荔枝角站，合共提供337伙，間隔包括一房、兩房、兩房連儲物室及三房單位，標準樓層一層提供12個單位。會所設於住宅大樓的3樓，預計關鍵日期為2023年6月。