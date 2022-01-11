恒地長沙灣映築公布樓書　最細面積322呎　最快農曆新年前開售

恒地（0012）及市建局合作的長沙灣青山道全新住宅項目映築，今日（11日）上載樓書至一手銷售資訊網。項目提供337伙，最細面積由322平方呎起。發展商預計，該樓盤最快在農曆新年假期前開售。

映築位於青山道233號，鄰近港鐵荔枝角站，合共337伙，間隔包括一房兩房、兩房連儲物室及三房單位，項目標準樓層一層提供12個單位。該盤面積最細為7樓M室，實用面積322平方呎，採兩房間隔，大廳設有開放式廚房；而最大為5樓A室，實用面積769平方呎，設有三房一套，客飯面積頗大，另設梗廚。

面積、格局相同戶型 劃分一房、兩房設計

此外，項目部分戶型格局及面積相同，但發展商卻分別設計為一房及兩房，如項目7樓J及H室，實用面積均為323平方呎，為兩房間隔，大廳左右邊均設房間，不過低一層、面積及格局相同的6樓G及F室，卻只提供一間房間，令大廳空間更寬敞。會所設於住宅大樓的3樓，項目預計關鍵日期為2023年6月。

318伙由恒地銷售 市建局負責其餘19伙

恒地營業（一）部總經理林達民曾表示，映築最快於周內開價及開放示範單位，料本月內或農曆新年假期前開售。他又指出，該盤與市建局合作發展，其中318伙由恒地負責銷售，而其餘19伙則由市建局進行銷售，項目定價將參考同區或跨區類近項目的定價。而項目的示範單位將設於尖沙咀美麗華商場，料為恒地2022年首個新盤項目。