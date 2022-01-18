Omicron來襲　盛滙基金2638萬增購筲箕灣舖　李根興：街市有排旺

Omicron變種新冠病毒疫情加劇，投資者趁機鋤價入市。筲箕灣金華街一個街市舖，新近以約2,638萬元易手，較早前叫價累減超過千萬元，接貨為盛滙商舖基金。

盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興表示，新近以約2,638萬元購入筲箕灣金華街61至67號金華樓地下C號舖，面積約800平方呎，設閣樓500平方呎，成交呎價約3.3萬元，擬持有上述舖位作中長線部署。李根興指，疫情沒完沒了，街市生意有排旺，加上舖位所在大廈樓齡達六十年，位處單邊，未來有機會獲收購。

上述舖位早前叫價3,800萬元，現時由肉檔租用，每月收租約7.3萬元，料享租金回報約3.3厘。至於原業主於1992年以280萬元買入舖位，持貨三十年，現帳面升值約2,358萬元或約8.42倍。

盛滙累斥逾7100萬買入金華街孖舖

事實上，盛滙商舖基金去年7月已率先斥資4,500萬元買入毗連的D號舖，面積800平方呎，呎價約5.62萬元，舖位由豬肉檔及包點店以16.3萬元承租，租金回報約4.35厘。原業主於1997年以360萬元買入。

李根興指，合計上述C、D號兩個舖位，買入價共7,138萬元，孖舖位於愛秩序街及金華街大單邊，每月共收租23.6萬，現回報4厘。