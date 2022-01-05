百年結業｜行業萎縮　找換店數目勁減30%　鄧鉅明：無謂等到過年

一向被指匯率較好的百年找換店，不敵新冠疫情打擊，今宣布於下周四（13日）結業。有市場人士指，近兩年受疫情拖累，旅遊行業近乎停頓，旅客近絕跡同時，港人無法外遊，過往核心區「隨街可見」的找換店大受打擊，生意「插水」四至五成，相關店舖數目估計大幅減少三成。

熟悉零售舖市的美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪表示，找換店行業近年受疫情重大打擊，行業正在萎縮，現時沒有來港旅客，香港居民又無法外遊，加上內地嚴格管制外匯，找換店生意慘淡。盧展豪指，近一年核心區找換店數量估計至少減少三成，相信跌勢會持續下去。

參考去年1月份，另一間找換店發達鳥，亦宣布暫時休業，冀「在旅遊業重啟前，準備好再為大家服務。」

至於盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興則表示，近年找換需求大減，普遍生意插水四至五成，相當慘淡。不過，他續指，大部分從事找換店生意人士也具一定財力，而且找換店所需舖位面積細小、經營成本相對較低，故找換店結業數目未有出現類似早前餐飲業的倒閉潮。

鄧鉅明：整個自由行板塊都冇咗

至於多年來主攻旅客生意的太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明則認為，近年受疫情困擾，找換店這個行業「已經捱左兩年，捱唔到就唯有結業，無謂等到過年（農曆年）」。鄧氏指，主攻自由行生意的行業，近年全部都輸得好慘，直言「依家唔係汰弱留強，而係冇咗成個行業，整個自由行板塊都冇咗。」