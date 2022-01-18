守得雲開｜損手比例達90%　天巒洋房劈價300萬沽　罕有賺錢離場

上水天巒入伙至今近十二年，二手買賣「蝕多賺少」，新近錄得一宗罕有賺錢成交。美聯物業首席助理聯席董事王子超表示，天巒日內瓦大道東雙號洋房，實用面積3,003平方呎，兩層連天台，四房三大廳間隔，望翠綠園景，連有車位。

去年22宗二手買賣 僅兩宗賺錢

據知，上址原業主打算換樓，起初叫價5,800萬元放盤，終劈價300萬至5,500萬元沽出洋房，減幅約5%，成交呎價約18,315元。據悉，洋房於2013年9月以5,000萬元買入，持貨至今八年多，現帳面獲利500萬元，物業升值10%。

參考數據，天巒過去屢錄「損手」成交，單計2021年全年，屋苑錄得22宗二手買賣，僅兩宗賺錢離場，換言之損手比例高達90%。而該兩宗賺錢個案，帳面賺幅亦只有7%至13%，跑輸大市。至於該20宗蝕讓成交，帳面蝕幅最勁達35%。

【天巒日內瓦大道成交洋房直撃】

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踏入2022年，天巒一改往績連錄兩宗賺錢成交。屋苑本月初亦錄得一宗微賺個案，中原地產市務經理譚永康表示，天巒琉森大道雙號屋，實用面積2,454平方呎，原開價約4,500萬元，議價後以4,350萬元沽出，呎價17,726元。原業主於2014年以4,180萬元購入上址，是次沽貨帳面獲利約170萬元離場。