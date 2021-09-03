單位直擊｜上水天巒洋房6000萬沽　帳面損手逾千萬

上水洋房屋苑天巒再新增一宗蝕讓個案。天巒一幢洋房以6,000萬元沽出，較十一年前購入價帳面大幅蝕1,088萬元或15%。

中原地產市務經理譚永康表示，上述成交為天巒琉森大道單號屋，實用面積2,774平方呎，採四房間隔，開價約6,500萬元，議價後以6,000萬元沽出，呎價21,629元。

譚永康指，新買家為用家，認為屋苑環境舒適，價錢合理，購入作自用。據了解，原業主於2010年以7,088萬元購入上址，持貨十一年，是次沽貨帳面蝕讓約1,088萬元離場，貶值15%。

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天巒今年蝕讓比率達95%

翻查資料，連同上述最新成交，天巒今年暫錄得19宗二手買賣，其中18宗帳面均需要蝕讓，佔比高達95%，每宗個案帳面蝕幅介乎3%至35%。

餘下一宗成交為莫里茲大道雙號屋，在8月份以3,510萬元沽出，較2010年購入價3,507萬元，輕微上升3萬元或0.1%，屬「明賺實蝕」個案。