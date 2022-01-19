去年工商舖買賣增80%　利嘉閣：料今年再升12%

利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年指出，去年疫情一度轉趨穩定，同時經濟及失業率有所改善，令去年全年工商舖物業市道出現「噴射式反彈」。

與病毒共存 今年交投料再升12%

2021年全年累計工商舖買賣共錄得6,895宗登記，較2020年的3,833宗大幅反彈80%，為近三年最多；全年買賣登記金額同樣急升，去年全年錄1,535.73億元，較2020年的625.61億元大增1.45倍，同創近三年高位，亦是歷來第四高的水平。

黃應年展望，只要疫情維持平穩，港人已習以為常並有應對經驗，料傾向以風土病與之共處，相信今年工商舖市場交投量再向上突破，料按年升12%。

不過，涉及的登記金額則料略為回落8%，下試1,420億元，惟並非資金減少，而是因為去年有涉資數百億元的疑似巨額內部轉讓拉高基數所致，故今年需作出相應預測調整。

劃分工商舖三個範疇，表現最好為商廈市場，去年錄1,299宗買賣，涉資741.35億元，按年升1.04倍及2.36倍。該行商業、商舖及投資部營業董事徐康達預計，今年商廈市場審慎樂觀，若落實通關，料交投量按年再升15%。

（利嘉閣工商舖資料）

至於零售舖市，該行商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，去年全年商舖買賣錄1,771宗，涉資348.05億元，按年升61%及51%，表現理想。他預計，Omicron變種病毒只是短暫的陣痛，不會對舖市帶來長遠影響，同樣預計若落實通關，將帶動交投，料今年舖位買賣漲逾一成至2,000宗水平。

疫情持續有利民生區舖市升勢

此外，鄭氏又指，近年受到疫情影響，核心區舖市表現遜色，但民生區舖位買賣及租務卻十分暢旺，預計若疫情未有改善，民生區舖市升勢會愈來愈強勁。

政府近年推出工廈補地價標準金額措施，令工廈物業成為投資者目標。利嘉閣工商部高級營業董事朱亮恒表示，去年工廈買賣共錄3,825宗，涉資446.32億元，分別按年增加82%及1.56倍，料今年走勢保持增長，兩數字今年再升10%及12%。

左起為利嘉閣（工商舖）商舖及投資部營業董事徐康達、工商部高級營業董事朱亮恒、董事黃應年、商業及投資部高級營業董事鄭得明。