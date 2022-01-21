十大鬼屋｜元朗筱廬擬建安老院床位增六成　保育大宅供免費參觀

屬三級歷史建築、擁有「香港十大鬼屋之首」稱號的荒廢古老大宅元朗筱廬，在2019年5月份向城規會申建安老院舍，提供170個床位。惟該物業在2021年5月易手後，發展方案也有所調整，最新計劃增加65%至281個床位，新方案同時將保留筱廬作保育用途，未來供公眾透過提前預約免費參觀。

上述項目地盤面積約21,023平方呎，當中包括政府土地約1,776平方呎，鄰近元朗浸信會、元朗恆香製餅廠。項目地盤南部的地盤，擬略為放寬建築物高度限制，以興建一幢六層高安老院舍；至於在地盤北部的歷史建築筱廬，將會原址保育作為一幢兩層屋宇，並提供新保育方案。落成後整個項目總樓面約63,832平方呎，提供281個床位。

上述項目申請人Si Mau Limited，為嘉濤（香港）控股（2189）旗下公司。申請人指出，為了優化安老院宿位的供應，同時在狹窄的地盤內將筱廬保留，並提供適合的環境供公眾參觀，擬建的安老院舍確實需要更高的建築高度，因此較舊方案增加一層，同時宿位由170個增加至281個。

申請人：盡量減少內部改建

申請人又指出，「筱廬」的原有用途為「屋宇」，新方案盡量減少內部改建和改變的需要，料能反映其昔日的面貌；同時計劃建議在其旁邊提供一個兼容並設有教育展示板的「保育花園」，以供公眾透過提前預約免費參觀。申請人指，將呈交詳細的保育建議方案予古物古蹟辦事處及文物保育專員辦事處。

翻查資料，元朗筱廬原由「舖王」鄧成波家族持有，該家族於2016年底以6,300萬元買入，在2019年5月向城規會申建安老院舍，並保留該幢歷史建築。不過該幢大宅在2021年5月易手予嘉濤（香港）控股，成交價6,500萬元，升值3%。

逾70年歷史 荒廢後有鬧鬼傳聞

筱廬的位置鄰近元朗馬棠路交界，建於上世紀四十年代，樓高兩層，建築風格中、西混合，既有西式柱石、亦有舊唐樓常見的「大騎樓」。惟大宅自七十年代已荒廢，並時有鬧鬼傳聞。據知，有街坊於黃昏或晚間途經時，聽到大宅內傳出家庭吃飯、麻將耍樂的聲音，但屋內是漆黑一片，故被街坊形容為鬼屋。大宅當年由元朗鄉紳陳慕青興建，並由其後人持有至2016年才轉售予鄧成波。