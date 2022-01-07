北都發展｜古洞南鄰近天巒地皮申建2589伙　住宅樓面逾120萬呎

上水古洞南鄰近洋房屋苑天巒一帶再有大規模的住宅發展申請，涉及14幢分層住宅，提供2,589伙。

據城規會資料，上述申請地點為上水古洞南丈量約份第92約地段第2579號，地盤面積約404,303平方呎，擬作綜合發展並略為放寬地積比率和高度限制，項目將興建12幢不多於21層的住宅大廈，以及2幢20層高的綜合用途建築物，共提供2,589伙，涉及住宅樓面121.29萬平方呎。

項目同時會興建5幢樓高2層的非住宅建築物，涉及23,681平方呎，而停車位則有588個。

項目內擬建逾萬呎商業樓面

申請人指出，該項目舊方案被城規會指平均單位面積可能較大，因此新方案縮減每伙面積，項目單位數量增加約1,000伙，同時也申請略為放寬樓宇高度制6.5米。申請續指，由於項目四周共有一個不合格規格的購物設施，因此建議在項目內提供一個約10,764平方呎的商業樓面，以滿足居民及周邊市民需要。

北都發展｜古洞南鄰近天巒地皮申建6幢分層住宅 涉909伙

事實上，天巒周邊地皮近月也有申請分層住宅項目的個案，如新地（0016）就與天巒僅一條「雙魚河」之隔的古洞南地皮，上月向城規會申請興建6幢不多於17層的分層住宅，涉及424,110平方呎，提供909個住宅單位，該新方案較兩年前的洋房屋苑設計，伙數多出23倍。