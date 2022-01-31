內房福晟國際未償還3.7億貸款　何文田新盤單位遭接管

早前陷入債務違約危機的內房福晟國際（0627），遭要求立即償還逾3.7億元的貸款，旗下何文田住宅項目晟林的部分單位亦被接管。福晟又指，磋商貸款延期進度並不理想。

福晟國際公布，恒生銀行已轉讓與公司全資附屬隆通之間的融資函件及貸款本金金額、應計利息及任何其他未償還金額，及恒生於「九龍喇沙利道6號晟林」發展項目中的若干單位及停車位的所有房產、權益。

隆通亦收到受讓人1月4日發出的法律函件，要求隆通立即償還所有未償還貸款連同應計利息及所有其他融資協議項下應計或未償還款項，在發生多次融資協議項下的違約事件後，有關金額總數約3.71億元。

另外，福晟國際收到受讓人及聯合及數名接管人及管理人通知，受讓人根據按揭委任接管人及以恒生為受益人，就按揭人（公司全資附屬金置投資及Wise Think Global）及隆通各自已發行股份的100%的股份押記。福晟國際就指讓貸款及委任的有效性，正尋求及考慮法律意見，將適時作進一步行動。

福晟國際管理層目前與集團貸款人仍正就集團借貸的再融資、延期或重組進行磋商。然而，管理層認為磋商的進度並不理想，不排除集團貸款人可能將作出任何行動。

福晟國際於去年12月份，突然重推旗下何文田晟林的6伙貨尾單位，並以「一口價」800萬元催谷銷情，變相減價約3.3%至10%，及後成功沽出兩伙。

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而晟林銷售過程亦可謂「一波三折」，項目位於喇沙利道，全盤79伙，於2019年7月推售並公布首張價單，涉及30伙，折實呎價由27,826至38,661元。惟臨開售前夕，發展商指因市況突變，臨時煞停賣樓。同年11月份，晟林新增折扣優惠、變相減價13.75%重推30伙，惟即日僅沽出10伙。

目前為止，晟林僅售出約43伙，佔全盤約54%，套現逾3.9億元，即估計恒生是次是接管尚餘待售的36伙。