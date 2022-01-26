海航陳峰山頂銀主大屋3.87億沽　蝕1.2億　酷派創始人郭德英承接

五年前在港「瘋狂搶地」的海航集團，其集團相關人士持有的山頂超級豪宅TWELVE PEAKS洋房，去年淪為銀主盤，本月初《香港01》接獲消息指該幢大屋以蝕讓價沽出。最終該幢洋房銀主盤落實以3.87億元沽出，較海航7年前買入價貶值近1.2億元或23.5%。據了解，承接上述洋房的新買家為中國手機生產商酷派創始人郭德英。

上述山頂超級豪宅TWELVE PEAKS雙號洋房，在去年10月底被財務機構委託會計師羅兵咸永道接管，淪為銀主盤，隨後低調進行招標，並於去年12月23日截標，當時接獲兩份標書，惟出價均未到價，故截標日期延至本月14日。

郭德英首置名義入市 繳稅4.25%

不過最終該幢洋房在本月7日突然落實易手，並在12日落實登記成交價3.87億元，新買家為GUO DEYING，其名字與酷派創始人郭德英名字相同，料為同一人。是次郭德英入市支付了1,644.75萬元作為稅款，佔樓價約4.25%，反映以首置名義入市。

資料顯示，酷派集團主要子公司為宇龍通信，在1993年由郭德英創立，主要在中國內地經營手機品牌「酷派」。該手機品牌曾經是內地4G手機一哥，在2014年六月份，其內地4G手機市場佔有率高達17.3%，早年與中興、華為、聯想一同獲得「中華酷聯」稱號。不過目前其市佔率已大幅回落。

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事實上，《香港01》在本月初已接獲消息人士透露，該幢洋房在本月突然沽出，當時市傳成交價約3.9億元。

【TWELVE PEAKS 洋房直撃】

翻查資料，上述雙號洋房實用面積4,241平方呎，由海航集團相關人士於2015年2月以逾5.06億元買入，當時呎價高達約120,255元。以新成交價計，洋房成交呎價約91,252元，而過去七年間帳面貶值23.5%或1.19億元。值得留意，原業主買入上述洋房時，支付了高達4,301.4萬元稅款。

2015年買入價逾5.06億 連巨額稅

該幢洋房原由領跑香港投資有限公司（FORTUNE RUNNER HONG KONG INVESTMENTS LIMITED）持有，公司董事包括陳超（CHEN, CHAO），陳超為陳峰的侄子，亦為海航集團副總裁，曾擔任集團首席投資官。

據了解，該幢洋房為陳峰在港時的居所，樓高三層，實用面積4,241平方呎，採四房四套連書房間隔，附有私人花園、室外泳池、按摩池等，景觀極為開揚。

【TWELVE PEAKS 洋房內貌直撃】

事實上，海航集團相關人士持有的多伙港島豪宅物業，早前先後淪為銀主盤。如由海航集團董事長陳峰持有、曾為「前亞洲樓王」的西半山天匯高層複式單位，在去年4月淪為銀主，同年10月中旬以3.12億元易手，較五年前購入價大幅貶值近三成或1.2億元。