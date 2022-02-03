恒地土瓜灣舊樓獲批強拍　底價9.25億較4年前估值高1倍

據土地審裁署最新資料，恒地收購的土瓜灣麗華街1至7號、下鄉道14至16號及美華街2至8號的舊樓獲批強拍，底價9.25億元。是次強拍底價，較4年前的舊樓估值4.34億元，高出逾1.1倍。

上述地盤為一幢8層高、建於1960年的舊樓，地下為舖位，樓上為住宅物業，在2018年9月份，發展商持有項目業權90.64%，而隨後發展商進一步增加業權份數至96.63%，當餘3個單位尚待收購，包括麗華街1號2樓、美華街4樓，以及部分舊樓天台。

其中麗華街1號2樓、美華街4樓在1月14日已透過法律代表，表示願意接受發展商的收購，不過餘下的舊樓天台業主，發展商一直未能聯絡。

恒地收購的土瓜灣麗華街1至7號、下鄉道14至16號及美華街2至8號的舊樓獲批強拍，底價9.25億元。（網上圖片）

料可重建25層高商住大廈 涉近8.3萬呎

判詞指出，該舊樓物業在2018年，估值約4.34億元，其中地舖估值介乎282萬至1,544萬元，而住宅單位估值普遍介乎300萬至600萬元，天台的估值則為510萬元。基於樓齡及維修狀況不佳，而且大廈在功能上不符合現代安全標準和法定要求，該強拍重建個案獲批准，又指出發展商已採取合理的步驟及程序進行收購。

在2021年12月的估值報告中，測量師認為上述物業重建後價值為7.854億元，物業地盤面積約9,734平方呎，可重建為一幢25層高的商住大廈，提供樓面82,974平方呎。不過最終法官未有採納上述估值，反而採納了高達9.25億元的重建後價值作為底價。法官指，底價9.25億元預計不會損害少數業主的利益。