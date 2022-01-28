強拍收購｜尖沙咀太極大樓「流拍」歷來第三宗　分析：底價過高

本地投資者持有的佐敦柯士甸道132至134號太極大樓今日（28日）透過戴德梁行進行強制拍賣，底價8.123億元，不過項目未獲承接，在無人競投下收回，成為歷來第三宗舊樓強拍「流拍」個案。

太極大樓為一幢於1967年落成的12層高商住舊樓，地盤面積約5,441平方呎，申請人持有該幢物業約83.33%權益。以重建地積比率12倍計算，項目可建總樓面約65,292平方呎。

原由鄧成波持有 屢次易手

上述太極大樓逾85%業權原由鄧成波家族持有，三年前曾以約6.28億元售予一名澳門投資者，不過該宗交易最終未能完成，物業重返鄧氏家族手上。直至今年8月份，再以約4.5億元沽出，三年貶值約28%或1.78億元。市傳該幢大廈的新業主為資深投資者朱鴻鈞。

佐敦柯士甸道132至134號太極大樓。

華坊指流拍是預料之內

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，物業早於2019年初入表申請強拍， 延至2021年中進行聆訊，並於2021年12月批出底價 8.123億元；其間經歷社運和疫情，尖沙咀商舖及商業單位價格大幅回落。

他續指，跟據舊樓現有價值比例並以2019年2月為估價日基礎的計算下，已收購和未收購單位的價值分別佔76.4%和23.6%，即申請方需付逾1.9億元收購餘下業權。但是以上述約4.5億元的成交價和76.4%倒推粗略計算，整項目只值5.89億元；比強拍底價低27.5%，認為底價過高，「流拍」是預料之內。

舊樓價值評估不會按市況更新

梁沛泓又認為，一如前兩次的「流拍」，在現行強拍機制下，舊樓的現在價值評估不會按市況更新。商舖價值下跌但住宅價值平穩時，拍賣收益仍按2019年初的比例分攤，不利申請方，申請方因而選擇推倒重來。

此外，他指，申請方聘請的三位估價師，對重建後商業大廈3樓以上單位的呎價意見分歧不大。因此，法官採納了他們的在這主要部份的意見，定出項目總發展價值14.4億元。可是，近月銀座式商廈單位錄大幅蝕讓個案；14.4億元明顯高於現時市況水平，直接導致項目的地價底價過高。