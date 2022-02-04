直擊豪宅｜西半山敦皓頂層月租46萬　租單位要符合業主幾項要求

西半山豪宅敦皓錄得一宗矚目大額租務個案，該豪宅頂層一個裝修費高達2,000萬元的全層特色戶，新近獲外籍金融客以每月約46萬元承租，成交呎租高達約116元。據代理指出，由於業主相當鍾愛單位，除了要求租戶有一定的財政實力外，同時要「懂得欣賞單位設計」，並要求租客不可大幅改動內部的傢具，盡量「照單全收」。

區內代理表示，上述敦皓頂層全層特色戶，實用面積3,962平方呎，採五房四套間隔，連平台1,461平方呎，最新每月約46萬元租出，成交呎租高達約116元。

業主嚴謹揀租客 甚少開放睇樓

據區內代理指出，上述頂層戶在一年前推出放租，當時叫租50萬元，放租期間不會隨便開放予睇樓人士參觀，因為甚少睇樓客能夠親身參觀，而業主在揀選租客亦相當嚴謹，要清楚了解租客工作背景，證明有足夠能力繳付租金才願意出租。最終該頂層戶獲一名從事金融行業的外籍人士，以每月46萬元承租，較原叫租低約4萬元。

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據代理提供的相片，上述單位的裝修設計簡約，大廳呈長方形設計，大廳連接特大露台，採光充足，惟景觀主要以樓景為主，整個大廳空間非常足夠，大廳中間位置放置兩張三人沙發及一張單人椅，而大廳另一端連接平台的位置，則放置大電視及沙發，佈局相當簡約。

單位採簡約風格 房間以山景為主

而單位飯廳則設有一張可容納12人的圓型餐枱，飯廳旁連接以白色為主調的廚房，由於廚房空間充足，因而採用U字型廚櫃，能提供大量收納空間及放置各類廚具，而U字型廚櫃中間位置，再放置一張正方形的廚房工作枱。

睡房方面，大部分房間設有落地玻璃窗，以山景為主，其中主人房內外設有露台，浴室採用大量雲石材料，設有雙洗手盆。

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租客要「懂得欣賞」 內部設計「照單全收」

據了解，上述單位由發展商委託著名國際設計師負責設計及裝修，裝修費用高達2,000萬元，由於原業主十分鐘愛上述單位的裝修，因此在揀選租客的同時，要求租客「懂得欣賞單位設計風格」，又要求租客不可大幅改動內部的傢具，盡量「照單全收」。

翻查資料，原業主於2018年透過招標形式以3.44億元買入上述單位，成交呎價高達86,825元，以最新租金計算，租金回報率約1.6厘。