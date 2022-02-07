十大屋苑估值按季全線下跌　呢個藍籌屋苑最傷插5%

近月部分外資大行紛紛看淡今年樓價走勢，個別預計跌幅高達5至10%。事實上，各大藍籌屋苑樓價已有明顯回調，記者翻查本港傳統十大屋苑的個別單位估價，截至今年1月份，十個藍籌屋苑估值「全線滑落」，估價較去年10月份，按季回落1.8%至5%不等。

資料顯示，跌幅最勁為柴灣杏花邨，屋苑1座中層戶一月份估價為755萬元，較去年10月份795萬元，回落40萬元或5%。其次為荔枝角美孚新邨第一期百老匯街1號中層C室，一月份估價903萬元，較去年10月份941萬元，下挫4%或38萬元。

4個屋苑按季跌價3%

至於跌幅高達3%的屋苑則有4個，包括鴨脷洲海怡半島3座中層H室，估價由去年10月份的1,022萬元，下跌3.6%至1月份的985萬元；而鰂魚涌康怡花園G座中層4室，去年10月份估價為1,072萬元，直至1月份已跌至1,032萬元，跌價40萬元或3.7%。

另外兩個跌幅達3%的單位為紅磡黃埔花園第一期1座中層C室及沙田第一城10座中層H室，1月份估價為1,092萬及549萬元，兩單位去年10月份估價為1,126萬及567萬元，則按季跌3%及3.2%。

太古城、麗港城、匯景花園樓價硬淨

餘下4個藍籌屋苑包括鰂魚涌太古城、茶果嶺麗港城、藍田匯景花園、天水圍嘉湖山莊，截至1月份，個別單位估價按季回落1.8%至2.6%，樓價相對上較為硬淨。

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事實上，今年部分外資大行已預測年內樓價將錄得5至10%的跌幅，如瑞銀認為受累美國加息、內地經濟放緩，以及本地持續人口流及移民擔憂，在今年一月份發表報告，料年內樓價將下跌5%。

至於花旗在年初亦發表報告，預測今年本港樓價將回落7%至10%，主要由於一手供應增加，以及本港出現的移民潮所拖累。