經絡曹德明料香港銀行結餘回落至1000億水平　才有加息機會

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美聯儲上月議息會議透露計劃3月完成縮減資產購買，以及不排除加息的可能性，更可能於加息數次後開始縮減資產負債表，惟參考上一輪加息周期，美國加息9次達2.25厘，香港才加息（P）1次為0.125厘，加上現時香港銀行結餘仍達到3,525億元的高水平，仍有一定的緩衝空間，相信銀行結餘大幅回落至1,000億元以下水平，銀行才有機會考慮加息。

曹德明又料，未來銀行結餘料將進一步下降，首季尾或將回落至約3,000億元水平，而一個月銀行同業拆息（HIBOR）於首季將維持0.4厘以下，新造Ｈ按實際按息將維持1.7厘以下，與封頂息率2.5厘仍有一定距離。

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此外，曹德明指，因香港受到第五波變種疫情影響，配合春節期間市民睇樓意欲減弱，加上因應政府或再次收緊限聚令等防疫措施，整體氣氛影響樓市交投。去年第四季現樓及樓花按揭宗數分別錄得26,859宗及1,531宗，料今年首季現樓及樓花按揭宗數有機會按季回落約一成半，至約24,000宗及1,300宗水平。

首季現樓、樓花按揭宗數料跌15%

至於疫情開始出現社區爆發，確診宗數以幾何級數增長，多間銀行自第五波爆發初期已重啟在家辦工的安排及調整分行的營業時間，日前更將較多確診個案附近的分行暫停營業。他認為，最新措施有機會影響按揭審核程序，加上市場觀望氣氛濃厚，料首季新取用按揭金額及宗數或按季回落約一成，至約900億元及18,000宗。