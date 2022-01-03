經絡：全年樓花按揭宗數下跌逾22%　創8年新低

據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，2021年12月現樓按揭宗數為9,082宗，較11月份的8,470宗，增加612宗或7.2%，屬連跌兩個月後回升。12月樓花按揭宗數為501宗，較11月份的586宗，減少85宗或14.5%。

若按年計，2021年12月現樓按揭宗數較2020年同期9,133宗，減少51宗或0.6%；樓花按揭宗數比2020年同期618宗，減少117宗或18.9%。

總結2021年全年，現樓按揭宗數錄得102,591宗，對比去年同期的84,041宗，大增逾兩成（22.1%）或18,550宗，創兩年新高。不過，樓花按揭宗數則為5,976宗，對比去年同期的7,682宗，下跌逾兩成（22.2%）或1,706宗，創八年新低。

部份買家轉用建築期付款

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，2021年受疫情影響，樓市旺勢未減，二手住宅市場尤其出色，二手住宅註冊宗數為60,332宗，按年升28.6%，令全年現樓按揭宗數亦按年大增逾兩成；而一手住宅方面，註冊宗數為18,326宗，按年升11.7%，但部份買家或選用「建築期方式」付款，令樓花按揭宗數減，滯後數字則反映於現樓按揭宗數上。

現樓銀行市佔率方面，中國銀行（香港）連續五個月榮登冠軍寶座，市佔率達到26%；滙豐銀行以市佔率16.9%，排名第二。樓花排名方面，滙豐銀行重回冠軍寶座，以市佔率22.2%排名第一；中國銀行（香港）下跌一級排名第二，市佔率為21.6%。

以全年計，現樓銀行市佔率的冠軍位置由中國銀行（香港）以24.5%奪得，以3.4百分點拋離亞軍市佔率達21.1%的滙豐銀行；全年樓花冠軍則由滙豐銀行奪得，市佔率達23%，與第二名市佔率達20.1%的中國銀行（香港）相差2.9個百分點。