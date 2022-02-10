玖瓏山兩房劈價10%沽　損手逾50萬　代理：減價貨先有人接

九肚山玖瓏山錄得本月首宗成交，即要蝕讓離場。中原地產副分區營業經理周家傑指，受累第五波疫情爆發，形容現時「只有減價貨才會有承接」。

上述成交為玖瓏山月瓏閣3座中層E室，實用面積692平方呎，兩房連套房間隔，望內園景。周家傑指，原業主去年9月開始放盤，當時叫價1,050萬元，放盤數月無人問津，遂於12月減價至980萬元，至日前終以940萬元易手，累減110萬元或10%，呎價13,584元。

【成交單位直撃】

周家傑表示，第五波疫情持續升溫，近日樓市交投轉淡靜，部份買家對入市感到猶豫，一般「減價貨」才會較易獲承接。據了解，上址的原業主於2014年斥資993萬元一手購入單位，持貨約八年，現帳面蝕約53萬元，貶值5.4%。

翻查數據，玖瓏山與上址同類型單位，去年至今暫錄得約11宗二手買賣，其中帳面蝕讓個案佔8宗，帳面蝕幅介乎2.2%至22.7%。

柏蔚山三年多貶值9%

市區半新盤同樣不能倖免，北角柏蔚山3座中層H室，實用面積832平方呎，三房連工人房間隔，獲區外換樓客以約1,980萬元承接，呎價23,798元，屬貼市價。惟據了解，原業主於2018年6月以2,176萬元購入上述單位，擬作投資，持貨逾三年多轉手，現帳面蝕約196萬元，單位期內貶值9%。