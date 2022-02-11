受累疫情關閉令　營業十載荷里活百老匯戲院宣佈結業

第五波疫情大爆發，再有戲院宣佈結業。百老匯院線於社交媒體公布，由於租約至今年3月期滿及疫情關閉令，旗下荷里活百老匯將會結業，並指「感謝大家多年對荷里活百老匯的支持，抱歉未能在光影之下道別，期望日後與大家在其他百老匯戲院再次見面。」

荷里活百老匯位於荷里活廣場三樓，設6個影院，提供1,614個座位，該戲院早於2011年開業。而前身則為嘉禾荷里活電影城，曾為全港座位數目最多的影院。

據荷里活廣場網站資料，荷里活百老匯戲院正進行裝修工程，並指以全新面貌即將登場，惟今日該院線卻公布結業消息。

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荷里活廣場三樓過去為不少年輕人聚腳地，除上述荷里活百老匯戲院外，旁邊的「機舖」荷里活遊戲城亦是「機迷」必到之處。不過受疫情影響，遊戲城亦暫停營業。

百老匯在港尚餘13間戲院

翻查百老匯院線網站資料，扣除上述宣佈結業的荷里活百老匯分店，百老匯尚餘13間戲院。

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近年受疫情影響，戲院行業大受打擊，如經營三十六年的UA戲院，在去年3月份因疫情及長期的經營壓力下，宣佈全線結業，當時更指「絕對是一個痛心及艱難的決定」。

當時UA 6間院線結業，分布在銅鑼灣時代廣場、旺角MOKO新世紀廣場、九龍灣淘大花園、九龍灣MegaBox商場、青衣城及東涌東薈城，合共涉及逾4,400個座位。個別獲其他戲院品牌接手。