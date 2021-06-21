大埔居民喜訊！嘉禾接手超級城全新戲院　四影廳今年第三季開幕

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大埔終於有戲院！UA去年承租大埔超級城的多層停車場擬作戲院，原定今年開業，惟UA今年3月突然全線結業，新戲院亦告吹。然而，嘉禾院線今日（21日）公布，將接手位於大埔超級城的全新戲院，並改名「嘉禾大埔」，預計今年第三季開幕。

該仍在翻新中的戲院，前身為大埔超級城多層停車場及酒樓，去年開始改建裝修工程。嘉禾公布，場內設有4個影廳，並提供近400個座位，包括嘉禾院線獨有的D-BOX動感座位。

橙天嘉禾娛樂（集團）首席運營官兼執行董事鄒秀芳表示，大埔區自2001年以後，未有戲院落戶，居民二十年來都需要跨區睇戲。嘉禾院線留意到居民對戲院的需求，故嘉禾大埔除擔當戲院的角色，亦希望為社區帶來耳目一新的感覺。

戲院佔地1.5萬呎 設四影廳近400個座位

而新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示，全新戲院「嘉禾大埔」面積達1.5萬平方呎，將成為新界東北動感影院、兼區內唯一的戲院。

上述戲院位置本來由UA Cinemas承租及開設戲院，不過UA在今年3月份以不敵疫情及長期經營壓力為由，全線即時結業，不少戲院呈「半天吊」狀態，等待接手。

全新戲院「嘉禾大埔」，預計於2021年第三季開幕。

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