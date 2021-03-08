UA結業｜六間萬呎商場巨舖騰出　基金：可改做美食廣場或拆細出租

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-08 18:39

連鎖戲院UA院線今日（8日）宣布啟動清盤程序，全線結業，旗下6間全位於商場內的戲院，即日停止營業。由於事出突然，各商場業主回覆《香港01》查詢時表示，需再與UA或臨時清盤人接觸及跟進舖位事宜。有業界指，假若業主與租戶雙方未能達成退租共識及賠償，業主或要「搞一至兩年」才能收回舖位。而面對近月零售市道吹淡風，空置舖面或要改變用途轉做食肆或拆細出租予一般零售。

個別院線曾欠租多月 遭入稟追討逾百萬

翻查資料，結業前UA戲院在港有6間分店，包括位於銅鑼灣時代廣場、旺角MOKO新世紀廣場、九龍灣淘大花園、九龍灣MegaBox商場、青衣城及東涌東薈城，合共涉及逾4,400個座位。其中，淘大花園及時代廣場戲院曾分別欠租多月，遭商場業主入稟追討，分別涉租逾130萬及190萬元。

太古正與UA跟進 恒隆接觸臨時清盤人

就UA戲院結業事宜，《香港01》向其所屬之商場業主查詢，其中太古地產（1972）等旗下東涌東薈城發言人表示，今日接獲UA戲院通知，指UA東薈城即日起結業，正與UA戲院作出跟進，並將檢視有關舖位其後的安排。

至於恒隆地產（0101）發言人表示，將會與臨時清盤人接觸及跟進，鑑於與租戶簽訂商業保密協議，故此未能透露有關UA在淘大花園內舖位之租約詳情。

李根興：若雙方欠共識 收舖或要一、兩年

對於有大型租戶突然結業，盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興認為，此類突發情況下，商場業主一般與租戶直接商討餘下租約期的賠償，只要雙方洽妥，可隨時交還舖位。假若雙方未能達成共識，業主或要入稟控告租戶方能收舖，「屆時可能要搞一至兩年」。

由於戲院動輒佔用逾萬平方呎的樓面，面對零售市道低迷，再有大型樓面被棄租，李根興認為，「戲院OUT架啦，個個留係屋企睇網絡電視、屋企部電視仲正過戲院啦。」他指，涉及的戲院樓面可改做美食廣場（Food Court），或考慮拆細改作一般零售用途，讓創業者進駐。

他續指，該批樓面可繼續做回戲院，為商場發揮吸引人流消費的功能，但業主需要預計租金回報不高。

中原潘志明：尋找新院線全面接收最簡單直接

中原（工商舖）董事總經理潘志明則認為，處理UA戲院結業騰出的空置樓面，最簡單直接的方法，就是尋找另一院線全面接收，重新商討租約租金等事宜。他續指，若果最終無人願意承接該批空置樓面，改讓其他行業進駐，便需要向屋宇署申請改變用途，此舉難度不算太高，因戲院本身已滿足嚴謹的消防規格，過去也有戲院改變用途轉做酒樓食肆及教會等。

雖然疫情籠罩下，電影院線生意受重挫，不過，近月戲院市場仍不乏新血加入。其中，ACX院線去年11月於北角商場北角匯開設首間院線；另外，高先電影（Golden Scene）亦以月租46萬元租下堅尼地城海怡花園地舖，開設高先電影院，並於上月開業。至於英皇戲院早於2017年開業，期內積極擴充，至今在港擁6間戲院，分布中環、尖沙咀等，去年更進駐日出康城全新商場THE LOHAS。