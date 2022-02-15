90後情侶鋤價10%買大角咀舊樓　首期唔使40萬｜單位直撃

第五波疫情肆虐，二手樓市氣氛轉差，市場湧現減價個案。一對準備結婚的「90後」情侶無懼疫情，成功鋤價40萬購入大角咀單幢舊樓兩房單位，首期料低至36.5萬元。

置業2地產區智禮表示，上述成交個為大角咀金滿閣低層F室，實用面積309平方呎，兩房間隔，原業主早於半年前放盤，初時叫價420萬元，一直未獲承接。直至近月疫情肆虐，單位叫價降至405萬元，始獲準備結婚組織新家庭的「90後」上車客洽購，三日內成功再鋤價40萬元或9.8%買入單位，作價365萬元，呎價11,812元。

雖然單位大幅降價，但是次成交價仍較原業主2015年8月買入價296萬元，帳面升值69萬元或23.3%。

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料最多可借盡九成按揭

區智禮又表示，上述單位屬「抵買」，單位所在大廈雖然樓齡較舊，但距離奧運站及大型商場奧海城，僅5至7分鐘步程，勝在入場門檻低。而新買家料可向銀行借盡九成按揭，即首期低至約36.5萬元。再計及代理佣金及稅款等，入市成本估計低於50萬元。

據代理提供的相片，單位現況交吉，內有基本裝修，保養不俗，大廳呈長形設計，廚房及浴室有齊基本配置，不過房間景觀欠佳，以樓景為主。

金滿閣位於大角咀鐵樹街31號，1981年入伙，樓齡有四十一年，提供90伙，同一街道的鐵樹街7號及鐵樹街19號則為金旺閣及金堂閣，樓齡相同，亦分別提供90伙，三幢大廈位置鄰近毗鄰的老牌屋苑富多來新邨。