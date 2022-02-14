2月半新盤連錄7宗蝕讓　平均兩日一宗　馬鞍山雲海4年輸24萬

近兩年樓價升幅稍稍放緩，於2018、2019年樓市高峰期入市的半新盤，持貨至今轉售，不少均要「損手」離場。2月份截至14日止，市場累錄至少7宗相關半新盤的蝕讓成交，即平均兩日一宗。

其中，屬於2018年「頭炮盤」的馬鞍山雲海，自額外印花稅（SSD）鬆綁後接連錄得二手成交，惟單計去年下半年（7月至12月）錄得的8宗二手買賣中，5宗帳面「見紅」，蝕幅由1%至12%不等。新近一宗兩房戶，持貨四年帳面蝕約24萬元。

據中原地產副分區營業經理陳鴻霆表示，雲海香海臺2座中層單位，實用面積483平方呎，兩房間隔，原開價約950萬元，議價後減4.4%至908萬元易手，呎價18,799元。原業主於2018年以932.3萬元一手購入單位，持貨四年，現帳面蝕讓約24.3萬元離場，貶值3%。

投資者購柏蔚山 4年蝕9%

至於2018年年中開售的北角柏蔚山，2月連錄兩宗二手均要「蝕住走」。據世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，柏蔚山3座中層H室，實用面積832平方呎，三房連工人房間隔，座向北，獲區外換樓客以約1,980萬元承接，呎價23,798元，屬市價水平。

原業主於2018年6月以2,176萬元一手購入上址投資，現轉手帳面蝕196萬元，貶值9%。自2020年起至今，柏蔚山暫錄約6宗二手買賣，5宗帳面虧蝕，帳面蝕幅由3％至21%不等。

至於其他半新盤，如大圍珀玥、筲箕灣形薈、以至是較早期推售的九肚山玖瓏山，近日均錄得蝕讓二手成交。有代理指，社會事件緊接新冠肺炎疫情，疫情更已持續兩年，樓市升勢明顯放緩，縱然去年全年樓價仍累升3.3%，但2018年樓市高峰期，個別新盤高開，三年樓價升幅未能追回溢價，故若然現急於轉售，微蝕或平手也無可避免。