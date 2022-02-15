疫情｜發展商加強售樓處防疫　富豪．山峯現樓示位暫停開放一周

疫情肆虐，發展商就旗下展銷廳及示範單位作特別安排。其中，百保利（0617）及富豪集團（0078）合作的沙田九肚富豪．山峯，因應近日社會確診數字上升，其現樓示範單位將於今日（15日）至本月21日，暫停開放參觀。

發展商補充，由於富豪．山峯已屆現樓，現時已有住戶入住，而項目的示範單位也設於屋苑內，因此決定暫時停止開放現樓示範單位，又指會視乎疫情進展再更新。

新地：限制每組參觀人數兩人

另外，新地（0016）指，為配合政府收緊社交距離措施，已即時加強防疫措施，包括限制每組參觀人數為2人，參觀人士須量度體溫、佩戴口罩，展銷廳/示範單位亦加強消毒及清潔安排；同時加強VR線上參觀示範單位，並設預約參觀安排，控制人流，減少人群聚集，確保參觀人士可安心安全地進行參觀。

會德豐：展銷廳人士須已接種疫苗

至於會德豐回應指，集團旗下的展銷廳仍然開放，因應疫情關係已加強防疫措施，包括限制每組參觀人數不多於兩人，入場人士須已接種疫苗，並先量度體溫、填寫健康申報表、掃描「安心出行」二維碼，全程戴上口罩，集團會密切留意疫情發展，適時調整防疫策略。

另恒隆（0010）九龍灣新盤皓日，售樓處已暫時關閉，直至另行公告。

萬科方面指，旗下示範單位每組參觀客人人數上限收窄至不多於兩人，每個示範單位只停留一組客人，完成參觀後，隨即消毒及加密清潔次數。而接待每位參觀客人的前線同事，已接種最少兩劑疫苗，並需要每7日進行最少一次檢測。