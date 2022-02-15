50大指標甲廈上月10宗成交　近四個月最多　東九空置率仍高企

美聯工商舖資料研究部指，五十大指標甲廈成交量回升至10宗，當中包括兩宗逾億元分層甲廈買賣，指標甲、乙廈的售價呈個別發展，分別按月下跌2.5%及上升1.8%。

甲廈售價按月跌2.5%

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，本港疫情轉差，政府收緊防疫措施，再加上不少企業改為在家工作模式，減慢租用寫字樓的步伐，對短期寫字樓租務活動有影響。另外，第五波疫情襲港，中港通關進一步押後，相信投資者會趨向觀望，後市成交及租務料維持窄幅上落。

灣仔海港中心全層3.3億沽出

五十大甲廈1月份成交上升至10宗，是自2021年10月以來最多，當中包括兩宗逾億元分層甲廈買賣，分別為灣仔海港中心中層全層、及九龍灣億京中心B座高層全層。前者的面積約15,929平方呎，售價為3.3億元，呎價近2.08萬元，與同座於2021年5月的成交相比，呎價下跌28.3%。

東九龍甲廈空置率續高見14.3%

空置率方面，整體甲廈空置率仍處於高位，但情況輕微緩和，全港整體指標甲廈空置率由2021年12月份的9.6%，下降至2022年1月份的9.1%。當中，灣仔/銅鑼灣區指標甲廈表現較為突出，空置率連續六個月錄得下跌，最新見7.8%，東九龍則繼續高見14.3%。

租金方面，寫字樓租務氣氛較為審慎，甲、乙廈租金同樣受壓。1月份整體甲廈租金按月回落1.2%，乙廈租金則按月下跌0.2%。上月最大宗的租務成交個案為Fedex，以月租約131萬元租用觀塘友邦九龍大樓中層及低層全層，總面積為48,546平方呎。