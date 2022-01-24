黃竹坑甲廈LANDMARK SOUTH第二季落成　獲藝術發展局進駐

信和集團（0083）及帝國集團旗下港島南甲級商業綜合項目LANDMARK SOUTH，最新推出招租，項目將於今年第二季落成，第一批租戶預計於今年第三季進駐。

LANDMARK SOUTH位於黃竹坑業勤街39號，為一幢樓高31層的綜合大樓，總面積達256,957平方呎，設16層辦公室，佔地218,222平方呎，單位面積由1,497至全層14,005平方呎，而零售及藝術展覽廳佔3層，面積11,823至38,735平方呎。項目8樓設有9,000平方呎空中花園，同時設有4,100平方呎室內綠化空間。

香港藝術發展局預租 設永久辦事處

項目部分樓面已獲預留，法定機構香港藝術發展局將進駐LAMDMARK SOUTH 設立其永久辦事處，同時開設及營運一個約5,000平方呎的全新藝術展覽空間、一個藝術資訊中心及約28間藝術工作室。

信和：區內設多個項目 產生協同效應

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，政府在過去兩年的施政報告中，先後公布「躍動港島南」及「北部都會區」發展計劃，集團將適時於2022年推出兩大商業綜合項目，把握南、北兩面區域發展所帶來的優勢。

她指，集團非常看好港島南前景，料LANDMARK SOUTH將與集團旗下同區住宅新盤揚海、黃竹坑港鐵站上蓋4期住宅項目（合資），還有即將開始試業的富麗敦海洋公園酒店產生協同效應，鞏固集團在港島南的多元物業投資組合。

港島南岸陸續入伙 帶動商貿需求

至於帝國集團執行董事姚志偉表示，集團一直看好港島地塊，在黃竹坑區內有多幅地皮發展項目，包括黃竹坑港鐵站上蓋5期住宅項目（合資）、仁孚車行舊址甲級寫字樓發展項目，以及香港富麗敦海洋公園酒店項目（合資）等。

他預料，港鐵港島南線通車後，黃竹坑人流不斷增加，區內發展日見成熟，加上港鐵上蓋大型商住綜合項目港島南岸陸續入伙，將帶動黃竹坑區商貿的需求。