昔日880萬租作旗艦店　BURBERRY撤出羅素街　體育品牌120萬進駐

銅鑼灣羅素街再有名店撤走。市場消息透露，英國名牌BURBERRY每月以約200萬元承租的羅素街逾5,000平方呎旗艦店，近月租約期滿不再續租。舖位最新獲體育用品店以每月約120萬元承租，較舊租約跌價四成，但若與高峰期月租880萬元比較，租金勁挫86%。

高峰期月租最高880萬

上述舖位為羅素街金朝陽中心地下A、B舖至2樓，合共三層複式，面積約5,200平方呎。舖位在2010年已由BURBERRY進駐，當時月租高達770萬元，隨後在2015年加租至每月約880萬元，為此舖位租金顛峰水平。

不過，隨後零售市況回落，該舖位租金亦由高峰期滑落至每月200萬元，去年11月市場已有消息透露，BURBERRY將放棄該旗艦店，業主當時亦把舖位重新推出市場招租。

新租戶以Under Armour呼聲較高

據最新市場消息指，該舖位已由大型體育用品店以每月約120萬元承租，租金跌幅達四成，重返2004年的水平。新租戶市傳以Under Armour的呼聲較高。

此外，有熟識核心區舖位租務的代理表示，由於近月疫情拖累零售市況，核心區的業主取態也轉為悲觀，因此見有大型運動品牌這類「好租客」，寧願以低價出租，又指該宗租務首年的租金可能較每月約120萬元更低，隨後兩至三年的租金會再作調整。

事實上，近兩年疫情下，多個大型國際品牌先後撤出羅素街，包括原由PRADA承租多年的羅素街2至4號Plaza 2000地下至2樓複式舖，高峰期月租曾達900萬元，惟2020年撤出，並由「玩具大王」蔡志明分拆出租。