不敵疫情｜龍豐藥房佐敦7000呎巨舖結業　原址劈價三成招租

早年積極於零售核心區擴充的龍豐藥房，不敵疫情，由擴充轉為收縮，旗下月租高達50萬元的佐敦近7,000平方呎巨舖，本月租約期滿，結束營業。該舖位隨即重新推出市場招租，每月叫租42萬元，較舊租低超過兩成，呎租僅62元。

市場消息透露，原由龍豐藥房以每月55萬元承租的佐敦彌敦道219號莊士倫敦廣場地下1至2及6至9號舖，租約期將於本月中完結，龍豐決定不再續租，本月初落實遷出，該店現已圍板進行清拆。

租價跌兩成 7000呎巨舖每呎叫62元

上述舖位面積約6,789平方呎，位於彌敦道及柯士甸道單邊位置，鄰近港鐵佐敦站。整個巨舖早年一直分拆出租予服裝品牌G2000、便利店等租客。不過，三年前業主將舖位重新合併並打通成巨舖，叫租高達90萬元，最終於2018年12月由當時逆市擴充的龍豐藥房以每月約55萬元承租。

據舖位代理消息，上述舖位去年7月份開始在市場上重新放租，叫租60萬元，較龍豐租金略增5萬元或一成。不過「疫市」下加租不果，10月份叫租已重回55萬元水平，仍然無人問津，直至12月份再劈至每月42萬元放租，即去年下半年叫租已下調18萬元或30%，亦較龍豐舊租約跌23%，惟至今仍未聞獲承租。

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代理：料舖市首兩季續向下行

對於有連鎖藥房結束核心區分店，美聯旺舖營業董事倫銘智認為，近年同類情況不算罕見，疫情嚴峻下，不少零售商、租戶目前處於觀望態度，因看不透整個市況，未敢隨便簽定三年租約。他預計，零售舖市在第一、二季依然會走下坡，估計要待第二季完結、疫情放緩才有機會回暖。他又透露，由於市場上有大量可供出租的交吉舖位供選擇，故現時大部分租戶續租也要求大幅減租。

龍豐藥房數年前積極擴充，全盛時期在港擁逾20間藥房。圖為旺角奶路臣街分店。（蔡正邦攝）

縮剩14間分店 兩年前退租太子弼街舖

過去一直主攻水貨客生意的龍豐藥房，在自由行帶動的零售高峰時期，積極落戶上水、粉嶺等水貨客集中地。三、四年前開始逆市擴充，於零售核心區如尖沙咀、旺角等「插旗」，當時承租的舖位動輒逾萬呎。

不過，社會事件及新冠疫情後，龍豐藥房由擴充轉為收縮，2020年7月提早退租太子弼街69號地舖，當時租約期尚餘約二十二個月才完結，該舖位月租約52萬元。此外，分店亦由主力售賣藥妝產品，變為兼賣大量平價食品。

龍豐藥房全盛時期在港擁逾20間藥房，據其網頁最新資料，現時品牌尚餘14間分店，核心區尖沙咀及旺角佔4間，分布北京道、加拿分道、奶路臣街及西洋菜南街，其中西洋菜南街好望角大廈地舖為旗艦店，月租高達250萬元。而上水區則由8間削減至5間。