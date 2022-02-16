爪哇兩年斥逾20億購豪宅地　去年率先調高壽臣山洋房指引價

淺水灣南灣道豪宅地皮，由爪哇控股（0251）撃敗眾多本地「大孖沙」以逾11.88億元奪得，每呎樓面地價62,352元，刷新本港歷來官地呎價最高紀錄。觀乎爪哇近年作風由低調轉積極，密密攻豪宅項目，連同上述南灣道地皮，短短兩年間豪擲逾20億元買地。

老牌發展商 近年專吼豪宅地

爪哇創辦人為印尼華僑，上世紀五十年代開始在港從事地產業務，過往作風甚低調，更矚目為2016年以100億元沽出灣仔大新金融中心。及至2017年，夥拍會德豐及信置（0083）等合資以172.8億元投得長沙灣維港滙發展項目所處的臨海用地，創下當時官地造價最高紀錄。

同年，爪哇於私人市場以15.28億元買入壽臣山道東1號合共11幢洋房，佔屋苑總伙數逾半，並翻新設施。近年更開始專挑豪宅項目出手，2020年爪哇呂氏家族斥3.54億元購入赤柱村道52至54號屋地九成業權，去年11月再以近5億購入大坑道政府公務員合作社龍風臺15伙。

銷售方面，屬現樓的壽臣山道東1號11幢洋房，翻新後，去年年中連環沽出3幢，成交呎價7.5萬至9.2萬元，套現約6.7億元。

據區內代理指，發展商去年第三季見豪宅市道暢旺，已率先上調部分洋房意向價，相關5幢洋房涉兩款面積，為實用2,657及2,840平方呎，一律連花園及車位，意向價由2.4億至3.08億元，意向呎價由9.3萬至11.5萬元不等。爪哇今年1月初曾公布，部署新春後再作推售。

其中一伙壽臣山道東1號雙號屋，實用面積2,657平方呎，連約520平方呎花園，現意向價為2.52億元，呎價近9.5萬元。