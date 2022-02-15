爪哇控股11.88億奪淺水灣豪宅地　每呎6.23萬　刷官地最貴紀錄

疫市下，本港再誕新地王！地政總署今日（15日）公布，淺水灣南灣道豪宅地皮以逾11.88億元批出，中標財團為爪哇控股（0251）。是次地皮每呎樓面地價62,352元，創本港歷來官地呎價最高紀錄。

上周地皮截標時，爪哇營業部總經理陳愷鑫表示，地皮罕有，計劃發展為別墅，日後落成或保留作出租用途。他又指由於地皮位於斜坡上，發展時有一定難度，相信建築成本較高。

地皮位於鄉郊建屋地段第1203號，位於豪宅THE LILY及長實（1113）旗下南區豪宅淺水灣道90號的前方位置，面向淺水灣碼頭及泳灘，佔地約21,173平方呎，指定作私人住宅用途。最高可建樓面約19,056平方呎，早前市場預計，地皮估值介乎約9.5億至14.24億元，每呎樓面地價上限為7.5萬元，下限約5萬元，是次中標價屬估值預期之內。

地皮早前共收9份標書。據了解，遞交標書的財團包括建灝地產、鷹君（0041）、英皇國際（0163）、信置（0083）、嘉華國際（0173）、新地（0016）等。而早前未有透露入標的兩家財團為恒隆地產（0101）、長實集團（1113），反映是次競投淺水灣豪宅地王的發展商，全部均為本地發展商。

打破山頂文輝道地王每呎5萬紀錄

翻查資料，在此之前，全港每呎樓面地價最貴的住宅地皮為山頂文輝道第9及11號住宅地，在去年2月份由以九倉夥中渝置地（1224）主席張松橋、「大劉」劉鑾雄妻子陳凱韻、以及劉鑾雄胞弟、利福國際（1212）主席劉鑾鴻的合組財團奪得，該幅地皮每呎樓面地價為50,010元，然而，此紀錄事隔一年後即被打破。