樂風夥星基金收購鴨脷洲舊樓逾80%業權　涉資約4.18億

鴨脷洲大街一帶舊樓，近日頻頻出現財團收購行動。其中，近年積極進行舊樓併購的樂風集團，最新與新加坡房地產私募股權投資公司 SC Capital Partners合作，斥資約4.18億元收購鴨脷洲平瀾街2至4A號及好景街26至28號的大部分不可分割業權，計劃重建為住宅項目。

周佩賢：已取地盤逾80%業權

樂風集團投資管理總監梁鎮峰表示，該地盤面積約4,000平方呎，規劃為「住宅 （甲類） 」地盤，總可建樓面約35,000平方呎，預計整個地盤的總收購價約4.18億元，每呎樓面地價約11,943元。

樂風集團創辦人及主席周佩賢指，集團已持有該舊樓地盤超過80%業權，暫時未決定會以強拍或私人協商形式統一業權。她又指，是次重建項目位於港島區一個發展成熟的位置，距離港鐵利東站出口僅約3分鐘步程，享三面單邊景觀，計劃將地盤重建為港島南區的標誌性建築。

鴨脷洲平瀾街2至4A號及好景街26至28號舊樓，獲樂風集團收購。

SC Capital Partners主席及創辦人Suchad Chiaranussati則表示，該重建項目將為公司的亞洲投資組合帶來顯著的增值，項目亦符合集團投資優越地點的策略，符合基金的主題投資方案。

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事實上，近年鴨脷洲大街周邊舊樓群，成為財團的收購目標，如宏安地產（1243）已就橫跨鴨脷洲大街、新市街、平瀾街的三幢舊樓，包括南德大廈、花洲大樓及海德樓申請強拍。至於鴨脷洲大街78至84號三幢6層高的舊樓，早前亦爆出收購戰，當中涉及專門替發展商進行舊樓收購的領福集團。