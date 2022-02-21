內地客4750萬沽西半山豪宅璈珀　6年勁蝕九球｜單位直擊

港島豪宅地段錄得大幅「損手」個案。市場消息透露，由內客地持有的西半山豪宅璈珀一個三房戶，新近以約4,750萬元易手，較六年前買入價勁蝕約871萬元，貶值近16%。

上述成交單位為璈珀中高層D室，實用面積1,636平方呎，單位由內地客於2016年以約5,621萬元買入，早前推出放盤，並以蝕讓價5,500萬元放售，近月再減至5,200萬元，惟依然未獲承接。

最終，該單位再度降價至4,750萬元才成功易手，即累減750萬或13%，帳面計，成交價亦較買入價蝕約871萬元。若計及買入時的稅款約477萬元，以及賣出時的佣金支出約47.5萬元，估計實際蝕讓金額接近1,400萬元。

不過，原業主買入單位時附有一個車位，在2017年率先以約480萬元沽出，若扣減相關金額後，估計仍蝕約920萬元。

↓↓璈珀單位直撃↓↓

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現況交吉 廚房設備齊全

據相片可見，單位現況交吉，裝修簇新，備有基本廚廁設備及傢具，單位為三房兩套間隔，每間房間均享開揚山景景觀。至於主人房設有露台及衣帽間。

翻查資料，西半山璈珀位於干德道55號，於2015年入伙，提供35伙，撇除上述蝕讓成交，璈珀在過去三年僅錄2宗二手成交，樓價帳面升幅介乎1.8%至2.6%。