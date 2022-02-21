Starbucks做租客加分？投資者疫市6000萬買灣仔地舖　回報3.2厘

撰文：蔡偉南
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疫情持續肆虐下，由星巴克咖啡店（Starbucks）租用的舖位再度錄得易手。新近有灣仔告士打道地舖，獲余姓投資者斥資約6,000萬元買入，租金回報約3.2厘。

市場消息透露，灣仔告士打道77至79號地下1號舖，面積約1,800平方呎，獲投資者以約6,000萬元買入，成交呎價約26,667元。據了解，舖位新買家料為資深投資者余旻修。

購入後隨即以8000萬再放售

舖位現由星巴克咖啡店租用，每月租金約16萬元，以新成交價計算，租金回報高達3.2厘。另有消息指，余旻修買入上述舖位後，隨即把舖位重新放售，並進取叫價至8,000萬元，較買入價高出2,000萬元或33%。

至於舖位原業主於2009年3月以4,180萬元買入舖位，是次易手舖位升值約1,820萬元或43.5%。

未知是否與連鎖咖啡店承租能力較強有關，支持回報，翻查資料，上月，由星巴克咖啡店承租的旺角舖位亦錄轉手，該旺角洗衣街89至91號地下入口、一樓及二樓巨舖，在今年1月以約9,000萬元易手，舖位總樓面6,706平方呎，呎價約1.34萬元。

該洗衣街舖位為星巴克概念店，據知租金約33萬元，料回報約4.4厘。店內不時會舉辦電影展覽及電影分享講座。

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