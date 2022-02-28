鄧成波家族荃灣汀蘭居獲15億洽購　料帳蝕1.8億

「舖王」鄧成波家族旗下全幢服務式住宅荃灣汀蘭居，市傳獲買家以15億元洽購至尾聲，若交易落實，預計帳面將蝕讓約1.8億元。若以項目提供436間客房計算，平均每間房價值約344萬元。

部分為共居空間 鄧成波五年前16.8億買入

位於荃灣青山公路汀九段的汀蘭居，樓高12層，總樓面面積約 21.6萬平方呎，提供436個開放式單位，房間面積介乎約300至450平方呎，部份備有獨立廚房，另有餐廳、會所及車位。物業於2015年初進行翻新，當中2至4樓、共48間客房改作青年共居空間，提供192個宿位，並命名為Commune。

資料顯示，鄧成波於2017年以16.8億元購入上述物業，並在2020年9月份推出放售，意向價高達23.8億元，不過其後一直未獲承接。

↓汀蘭居相片↓

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踏入今年首兩個月，鄧成波家族未有放緩沽貨步伐，繼續頻頻出售旗下貴重物業，如多年來被戲稱為「死場」、「鬼城」的荃灣海濱廣場，日前推出全幢放售，意向價為13億元，折合呎價約為5,400元。該幢商場於1990年落成，樓高9層，面積達24萬平方呎，連171個車位。

此外，2月中又放售葵涌全幢翻新商廈成功中心，物業樓高29層，地面及3樓至9樓為商舖用途，10樓至28樓為寫字樓，意向價約16.8億元，呎價約7,000元。

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