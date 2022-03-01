連環拋售巨額物業　鄧成波家族13億放售駱駝漆中心全幢

第五波疫情肆虐，無礙「舖王」鄧成波家族放賣物業的步伐。今年首兩個月，該家族已連環放售旗下3項大額（逾10億元）物業，包括商廈及商場等，另有一服務式住宅獲洽購，如全數售出，涉及總額接近60億元。

五年前放售 曾索價達28.8億

新近推出放售的觀塘全幢銀座商廈駱駝漆中心，總樓面面積逾10萬平方呎，位於興業街1號，屬興業街及開源道交界，離港鐵觀塘站約2分鐘步程，另設近260平方呎舖面。戴德梁行資本市場部執行董事葉健均表示，業主去年底已接獲多個有興趣買家查詢，要約價介乎13億至14億元。

他又指，上述大廈現況交吉，不過在近年已獲批新圖則，可改建內部設施，如加建扶手電梯等，並可增加零售部分，預計新買家買入後可把大廈改建為小型百貨公司或特色超市。葉健均又預料相關改建成本涉及約1億元，隨後用作收租或可有5厘回報。

翻查資料，鄧成波家族早於2014年以10.8億元買入上述駱駝漆中心全幢，並曾在2017年放售，當時意向價高達28.8億元，不過未獲承接。以目前意向價約13億至14億元計，即叫價較五年前回落超過五成，亦僅較七年的購入價高約兩成。

近月頻頻放售逾10億元大額物業

事實上，今年首兩個月，鄧成波家族續頻頻放售巨額物業，或放盤傳出獲買家洽購。如旗下全幢服務式住宅荃灣汀蘭居，2020年曾以23.8億元放售，日前市傳獲買家以15億元洽購至尾聲，若交易落實，預計帳面將蝕讓約1.8億元。

至於多年來被戲稱為「死場」、「鬼城」的荃灣海濱廣場全幢，日前亦推出放售，意向價為13億元。2月中旬鄧成波家族又放售葵涌全幢翻新商廈成功中心，意向價約16.8億元。單計上述4項大額物業，如全數售出，涉及金額合共約57.8億元。