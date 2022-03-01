地建會與陳茂波會面　商討禁追租立法　梁志堅：雙方未達成共識

《財政預算案》公布擬立法禁止業主向指定行業追討欠租或中止租約，為期三至六個月，代表大部分大業主的香港地產建設商會（地建會），今日（1日）與財政司司長陳茂波以視像方式會面，表達就禁追租所面對的困難。

據了解，視像會議歷時大約一小時，與會者包括財政司司長陳茂波、以及十多名地建會的會員。席間雙方互換意見，會員亦同意在疫情嚴峻時期與租戶共渡時艱，但同時，亦反映禁止追租所面對的困難，據知，會上財爺知悉業界的難處，並指會就對方意見作考慮，但未有即場作任何承諾。

梁志堅：不少業主正商討減租五成至八成

香港地產建設商會執委會主席梁志堅回覆《香港01》表示，今日商會已向政府表達相關措施的難處，不過雙方暫時未有達成共識，明天商會會正式向政府發信表達意見。他又表示，「明白疫情下政府已經使咗好多錢，我哋都好願意一齊幫手共渡時艱，但唔可以將全部責任畀晒業主。」

對於立法禁止追租或中止租約，梁志堅認為當中仍有很多細節需要處理，如本身已經想結業的商戶，可能把禁追租期作為最後的散貨時段，「最終都係結業，而且有機會突然結業」，「租戶突然走咗又邊個負責呢？」

他補充，其實不少業主一直有與租戶溝通，個別正商討減租五成至八成，又或是按營業額比例收取租金，不過禁追租政策推出，便煞停相關事宜。他續指，不少業主已把物業抵押予銀行，需要還款及支付利息，若然延遲繳款，有機會遭銀行收樓，希望政府明白當中難處。